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Kar maskeli hırsızları kıyafetleri ele verdi

- Kayseri'de 3 otomobil çalan kar maskeli 2 kişi, kıyafetlerinden kimlikleri tespit edilip gözaltına alındı

Kar maskeli hırsızları kıyafetleri ele verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 3 otomobili çaldıkları ve araçlardan hırsızlık yaptıkları belirlenen kar maskeli 2 zanlı, kıyafetlerinden kimlikleri belirlenerek yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 3 otomobilin çalınması ve 18 araçtan camları kırılarak hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlıkların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olay sırasında kar maskesi takan zanlıların kimliğini kıyafetlerinden yola çıkarak tespit etti.

Kent merkezinde gözaltına alınan Berat Ç. ve Murat A'nın, suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.






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