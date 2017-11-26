Kar yağışı başladı

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava, kar ve buzla mücadelede kullanılan yol tuzuna talebi artırdı.

Kırşehir'de merkeze bağlı bir köydeki Tepesidelik Tuz Ocağı'nı özelleştirmeyle devletten 12 yıl önce devralan işletmeci, başta Kırşehir, Konya, Ankara, Niğde, Aksaray ve Yozgat olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'ndeki birçok belediyeye yol tuzu satıyor.

Her yıl ekim ayından itibaren günlük 500 ton üretim yapılan işletmede, yurtta kar yağışının etkili olmasıyla yoğun mesai harcanıyor.

Tepesidelik Tuz Ocağı İşletmecisi Mustafa Demirbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 yıldır ocaktan kaya tuzu çıkardıklarını belirterek, buranın tarihinin yaklaşık 7 bin yıllık olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

İşçilerin yerin 45-50 metre altında çalıştığını ifade eden Demirbilek, yumuşak ve hassas halde bulunan kaya tuzunun kolaylıkla çıkarılabildiğini ancak sert kristal kayaların dinamit ve kırıcılarla parçalandıktan sonra çıkarıldığını vurguladı.

Demirbilek, ocaktan kalıplar halinde aldıkları tuzu işledikten sonra başta yemeklik olmak üzere farklı sektörlerde pazarladıklarını dile getirdi.

Kristal tuzu Türkiye'nin her tarafına yemeklik tuz yapımı için gönderdiklerini aktaran Demirbilek, şöyle devam etti:

"Ayrıca, vazo, lamba, abajur, mumluk, kalp, lale gibi işlemlerde kullanılmak üzere Türkiye’nin her yerine tuz gönderiyoruz. Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Erzurum’da da tuz ocakları var. Ancak, tornada dönen tek tuz Kırşehir tuzu. Çankırı'ya buradan yemeklik tuz gönderiyoruz, bizim gönderdiğimiz kristalleri Çankırı tuzu diye satıyorlar."

Demirbilek, yaklaşık 826 hektar alan üzerindeki ocağın üretim kapasitesinin yıllık 50 bin ton olduğunu ancak 25 bin ton üretim yaptıklarını, bunun yaklaşık 20 bin tonunu yol tuzunun oluşturduğunu bildirdi.

Sonbahar aylarından itibaren yol tuzu üretimini artırarak depolamaya başladıklarını anlatan Demirbilek, şunları söyledi:

"Ocaktan çıkan kaya tuzunu yolda kullanılabilecek hale getirmek için bazı işlemlerden geçirdikten sonra depoluyoruz. Karla, buzla mücadelede yoğun şekilde kaya tuzu talebi oluyor. Çevre il, ilçe ve belde belediyelerine yoğunlukla buradan yol tuzu gönderiyoruz. Niğde, Kırşehir, Ankara, Aksaray, Konya'daki birçok belediyeye buradan yol tuzu gönderiyoruz. Üretimimizi talebe göre dengeliyoruz."

Ürettikleri 20 bin ton yol tuzuna özellikle kar yağışının başladığı bugünlerde yoğun talep olduğuna işaret eden Demirbilek, "Üretim yoğunluğumuz sonbahar ve kış ayları. Diğer aylarda yol tuzuna talep az oluyor. O aylarda yemeklik, hayvanlara verilen ya da süs eşyası yapımında kullanılan kristal tuz üretimi yapıyoruz. Ekim ayından sonra günlük 100 ton olan yol tuzu satışımız kasım ayı sonu ve aralık ayından itibaren günlük 500 tona kadar tuz çıkıyor." diye konuştu.