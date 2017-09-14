Kara Harp Okulu öğrencilerine yönelik darbe girişimi soruşturması

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda silahlandırılarak nizamiyelerde görevlendirildikleri belirlenen öğrencilere yönelik soruşturması kapsamında 24 kişi tutuklandı.
Başsavcılığın talimatıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 69 şüpheliden önce 10'u, ardından 14'ü olmak üzere toplam 24'ü emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısınca ifadeleri alındıktan sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 24 şüpheli tutukladı.