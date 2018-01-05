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Kara Havacılık Komutanlığı darbe davasında ara karar

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu 6 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi

Kara Havacılık Komutanlığı darbe davasında ara karar

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık savunmalarının ardından ara karar için cumhuriyet savcısından mütalaası soruldu.

Savcı, firari sanıkların yakalama kararlarının infazının beklenilmesine, dava kapsamındaki mağdur, müşteki ve tanıkların gelecek celse dinlenilmesine ve tutuklu sanıkların "üzerlerine atılı suçun vasıf ve maiyetinin göz önünde bulundurularak tutukluluk hallerinin devamı" yönünde karar verilmesini istedi.

Verilen molanın ardından Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanıkların adına kayıtlı olmayan mallar üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasına, sanıklara ait HTS kayıtlarının istenilmesine ve tanıkların gelecek celse dinlenilmesine karar verdi.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Ali Kemal Eren, Fatih Tekkol, Burak Ünal, Bilgehan Görgöz, Mehmet Kaya ve Ziya Kopar'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Davanın görülmesine 12 -31 Mart'ta devam edilecek.

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