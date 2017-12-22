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Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi - Duruşmanın sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski yarbay Tuncel ve eski astsubay Tosun'un adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi

Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan eski albay Mustafa Çin, olay günü akşam saatlerinde okul komutanı Ünsal Coşkun'un odasına izin talebini iletmek için gittiğini, Coşkun'un talebi kabul etmesinin ardından karargahtan çıkmaya hazırlandığını anlattı.

Çin, otoparktaki aracına binmek üzere olduğu esnada karanlıkta yüzünü seçemediği ve rütbesini bilmediği bir kişinin kendisine, "Helikopterlere terör saldırısı olabilir. Mümkün olan en kısa sürede helikopterleri Akıncı Üssü'ne götürün." şeklinde emir verdiğini iddia etti.

Ardından koşarak uçuş hattına gittiğini ifade eden Çin, "Rastlantısal olarak Uğur Kaplan'ın kullandığı helikoptere bindim. 22.00- 22.30 sıralarında Hava Kuvvetlerine bağlı Akıncı üssünde terminal binası denilen bir binanın önündeki boşluğa iniş yaptık." diye konuştu.

Akıncı Üssü'ne daha önce gitmediğinden kaybolacağını düşünerek helikopterin indiği alanda beklediğini ileri süren Çin, sözlerini şöyle sürdü:

"Helikopterin indiği yer karanlıktı. Terminal binasının yanında kamelya gibi bir yer vardı. Tek başıma oraya geçtim. Ortalıkta garip şeyler oluyordu. Yakında bulunan asker gazinosunda bir televizyon olduğunu öğrenince o tarafa doğru gittim. Televizyondan askeri bir darbe girişimi olduğunu öğrendim. Oradan ayrılmaya karar verdim. Üssün dışarısına çıkmayı düşünüyordum. Fakat karanlık ve ne tarafa gideceğimi bilmediğim için gün ağarıncaya kadar beklemeye karar verdim. Üssün içerisinde ağaçlık bir alanda sabaha kadar tek başıma bekledim."

Çin, sabah saatlerinde oradaki askerlerden eşofman ve tişört bulduğunu, uçuş tulumunu çıkarıp kuzey kısmındaki tel örgülerden atlayarak dışarı çıktığını iddia etti.

FETÖ üyesi olduğuna dair iddiaları kabul etmeyen Çin, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmanın sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski yarbay Nuri Tuncel ve eski astsubay Özgür Tosun'un adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Duruşmaya 25 Aralık Pazartesi sanık savunmalarıyla devam edilecek.


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Ankara 17. Ağır Ceza MahkemesiFetöKara Havacılık Komutanlığı'ndaki Darbe Girişimi Davası
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