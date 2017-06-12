ISPARTA (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta'ya yapılması planlanan Kara Havacılık Okulu inşaatı için bu yılın eylül ayında tekrar ihaleye çıkılacağını, böylece okul inşaatının 2018 yılında bitirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Isparta İl Özel İdaresi sosyal tesislerinde gazetecilerle sahurda bir araya gelen Bilgiç, yemeğin ardından yaptığı açıklamada, kentte son yıllarda gerçekleştirilen yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

Sağlıktan eğitime, spordan sosyal hizmetlere kadar her alanda yapılan hizmetlerin vatandaşın memnuniyet derecesini artırdığını belirten Bilgiç, vatandaşı rahata kavuşturacak her çalışmanın öncelikleri olacağını ifade etti.

Bilgiç, Keçiborlu ilçesindeki Süleyman Demirel Havalimanının yanındaki alana kurulması planlanan ve inşaat çalışması devam eden Kara Havacılık Okulu hakkında da bilgi verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Milli Savunma Bakanlığının, Kara Havacılık Okulu ile ilgili bir strateji değişikliğine gittiğini belirten Bilgiç, daha önce taşınması düşünülmeyen bazı birimlerin de Isparta'ya getirilmesi kararı alındığını söyledi.

Kara Havacılık Okulu inşaatının çok daha kısa sürede bitmesi gerektiğini ifade eden Bilgiç, ancak müteahhit şirketin sıkıntısı nedeniyle yapımın geciktiğini anlattı. Bilgiç, bu nedenle şirket ile yapım sözleşmesinin karşılıklı tasfiye edildiğini dile getirdi.

Bilgiç, projenin yeni gelecek birimlerle yeniden düzenlendiğini, bunun planlamalarının yapıldığını aktararak, "Okul inşaatı için eylül ayında yeni bir ihale açılacak. 2018 yılında da inşaat tamamı ile bitmiş olacak. Daha sonra Kara Havacılık Okulu buraya taşınmış olacak. " dedi.

Bilgiç, Isparta'da tematik bir üniversite kurulması yönünde çalışmalar yaptıklarını, ilgili kişi ve kurumlarla görüşüldüğünü, kısa zamanda kente ikinci üniversiteyi kazandırmak istediklerini sözlerine ekledi.