'Kara Kıta'dan Körfez ülkelerine umut yolculuğu

MARİB (AA) - Etiyopya'nın Oromia bölgesindeki şiddet olaylarından kaçan ve insan kaçakçılarının, yakalanma kokusuyla denize attığı Afrikalı göçmenlerden sağ kalanlar, iç savaşın sürdüğü Yemen'de geleceklerini arıyor.

Bilinmeze doğru yola çıkan onlarca göçmen, ölümü göze alarak birkaç gün önce ulaştıkları Yemen üzerinden, Körfez ülkelerine geçmeyi, kendisini ve ailesini içinde bulunduğu insanlık dramından kurtarmayı hayal ediyor.

Yemen açıklarında boğulmaktan son anda kurtulan ve ülkenin doğusundaki Marib vilayetine ulaşan Etiyopya uyruklu Muaz Cemal (20), AA muhabirine, Afrika'dan Yemen'e doğru yaptığı "ölüm yolculuğunu" anlattı.

Somali'nin Bosaso Limanı'nda botlarına binen insan kaçakçılarına 4 bin Etiyopya berri (170 dolar) haraç ödediklerini ifade eden Cemal, çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip Oromia bölgesinden ve botlarla Yemen'e doğru yola çıkan yaklaşık 160 Etiyopyalı göçmenden biri olduğunu söyledi.

Cemal, "Bizim bindiğimiz botta 6 insan kaçakçısı vardı. Kaçakçılar, Yemen kıyılarına yaklaştığımızda emniyet güçlerinin olduğu yönünde haber alınca yakalanma korkusuyla önce bizimle birlikte 6 kadını denize attılar ve diğer yolcuların da atlamalarını istediler, biz de atlamak zorunda kaldık." dedi.

-Ekmek parası uğruna ölümü göze alıyorlar

Ölüm yolculuğunun ardından beraberindeki bazı göçmenlerle güçlükle kıyıya ulaştıklarını, yüzme bilmeyenlerin ise boğularak can verdiğini anlatan Cemal, cesetleri kıyıya vuran göçmenleri defnettiklerini belirtti.

Cemal, "Bundan sonra geride bıraktığım aileme para göndermek için Suudi Arabistan'a geçerek çalışmayı hayal ediyorum." diye konuştu.

Tehlike dolu yolculuğun ardından Marib'e ulaşabilen bir diğer Etiyopyalı göçmen Muaz Abdulkadir de (15) kaçakçıların kendilerini denize atlamaya zorlamasının ardından kolaylıkla kıyıya çıkabilmek için yanına boş bir damacana aldığını söyledi.

"Boğulmaktan kurtuldum ancak sol ayağım yaralandı. Çok yoruldum, hastalandım. Botta oturmaktan ve uzun süre yüzmekten ayaklarım da yarıklar oluştu." diyen Abdulkadir, Yemen'de kısa bir süre kalarak para biriktireceğini ve Suudi Arabistan'da çalışan kardeşinin yanına gideceğini kaydetti.

-Göçmenler "cazip vaatlerle" kandırılıyor

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Basın Sorumlusu Seba el-Muallimi de Afrikalı göçmenlerin, bir an önce zengin olma ve iş imkanı yakalama gibi "cazip vaatlerle" kandırıldığını söyledi.

Muallimi, "Göçmenler, insan ticaretine kadar her türlü çirkin yolda istismar ediliyorlar. Bazısı Yemen'e ulaştığında çeteler tarafından rehin alınıyor ve haraç karşılığında serbest bırakılıyor." dedi.

Etiyopya Ulusal Afet Risk Komisyonu'nun, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşlar ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hazırladığı "insani ihtiyaç" raporuna göre, ülke genelinde gıda yardımına ihtiyaç duyan insan sayısı 8,5 milyonu buluyor.

Şiddetli kuraklıkla birlikte çeşitli hastalıklarla da mücadele eden ülkede, yaklaşık 3,6 milyon çocuk, hamile ve emziren anne de ek besine, 10,5 milyon kişi ise temiz suya erişim için desteğe ihtiyaç duyuyor.

Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede görülen kuraklık, çoğunluğu hayvancılık ve tarımla uğraşan halkı zor durumda bırakıyor.



