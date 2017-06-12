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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak Azerbaycan'da

- Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'la görüşen Çolak'a "Askeri İş Birliği Hizmet Madalyası" takdim edildi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov'la görüştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede konuşan Hasanov, Azerbaycan ve Türkiye askeri ilişkilerinin hem ikili düzeyde hem de NATO kapsamında yürütüldüğünü, askeri, askeri-teknik ve askeri eğitim alanlarındaki iş birliğinin de geliştiğini belirtti.

Orgeneral Çolak da Nahçıvan'da iki ülke silahlı kuvvetleri tarafından başlatılan ortak askeri tatbikatın önemli olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi kökler ve sıcak dostluk ilişkilerine dayandığını ifade eden Çolak, Azerbaycan'ın Türkiye'nin önemli ortağı olduğuna işaret etti.

Görüşmede bölgedeki askeri-politik durum, Azerbaycan ve Türkiye silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkilerin geleceği, tecrübe paylaşımı için uzman heyetlerin karşılıklı ziyaretlerinin planlanması, farklı ordu birliklerinin katılımıyla ortak tatbikatların gerçekleştirilmesi gibi konularda fikir alışverişi yapıldı.

Görüşme sonunda Bakan Hasanov, Orgeneral Çolak'a, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesinde gösterdiği hizmetler dolayısıyla "Askeri İş Birliği Hizmet Madalyası" takdim etti.


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Azerbaycan Savunma BakanlığıKara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki ÇolakSavunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov
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