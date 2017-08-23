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Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni

- Orgeneral Salih Zeki Çolak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini törenle Orgeneral Yaşar Güler'e devretti

Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni

ANKARA (AA) - Kara Kuvvetleri Komutanlığında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katılımı ile düzenlenen devir teslim töreninde Orgeneral Salih Zeki Çolak, görevini Orgeneral Yaşar Güler'e devretti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Canikli'nin katılımı ile düzenlenen törende, Orgeneral Çolak'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini, Orgeneral Güler'e devrettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de katıldığı törende Orgeneral Salih Zeki Çolak'a şilt verdiği kaydedildi.


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