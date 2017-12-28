ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem yapılanması"na ilişkin, aralarında askerlerin de bulunduğu 71 sanığın yargılandığı davada, tutuklu yargılanan 11 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından iddia makamından mütalaasını alan mahkeme heyeti, müzakere için verilen aranın ardından ara kararları açıkladı.

Mahkeme heyetinin oy birliği ile aldığı kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, sanık Murat Turan Coşkun hakkında yakalama müzekkeresi çıkarılmasına, örgüt hiyerarşisinde "müdür" konumunda olduğu belirtilen firari sanık Nedim Durmuş hakkında kırmızı bülten çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere gönderilmesine, ByLock kullanıcısı sanıklar yönünden ise HTS ve internet trafik raporlarının istenilmesine karar verildiğini açıkladı.

Tutuklu sanıklardan Ersin Pekdemir, Alpaslan Aydemir, Mustafa Başköylü, İsmail Koca, Cihan Çaylan, Sami Akgümüş, İbrahim Dinç, Yunus Can, Gökhan Şenay, Burak Oytun Yılmaz ve Selim Gürel'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme, diğer tutuklu sanıkların ise mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 17, 18 ve 19 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara Adliyesi'nde devam edilecek.