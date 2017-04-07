"Kara tren gecikir, belki gelmez"den hızlı trene

KARS (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, demiryolu ulaşımında birçok yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bir şeyi daha yapıyoruz, kara trenden kurtulmamız çok önemli. Türküyü değiştiriyoruz. 'Kara tren gecikir, belki de hiç gelmez'den yüksek hızlı tren yetişir' dönemine geldik. Türküyü değiştirdik." dedi.

Bakan Arslan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Kars'taki Harakani Havalimanı'nda, Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri ve partililer tarafından karşılandı.

Kars Lojistik Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Arslan, burada yaptığı konuşmada, Kars başta olmak üzere, 81 ilin tamamına hizmet etmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Halka hizmet ettikleri, hizmet ederken de birçok proje sunduklarını anlatan Arslan, "81 ile hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Bununla sınırlı kalmayacağız. Dünyanın mazlumları ve mağdurlarıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kucaklaşmaya, Anadolu'yu onlar için ana ocağı, ana kucağı, baba ocağı yapmaya devam edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Rabbim sizden razı olsun." diye konuştu.

Arslan, bakanlık olarak 100 bin kişilik bir aile olduklarını vurgulayarak, ülkeye hizmet etmek için gecesini gündüzüne katan bütün ekibine de ayrı ayrı teşekkür etti.

- "Ülkeyi demir ağlarla örmeye devam ediyoruz"

"Ülkeyi bir baştan bir başa demir ağlarla örmeye" devam ettiklerine işaret eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bir kere daha söylemek istiyorum ki 1950'den sonra özellikle 50 yıl boyunca demiryolları tamamen ihmal edilmiş. Demiryolları kaderine terk edilmiş. Atatürk'ün çok önemsediği demiryolları kaderine terk edilmiş. Ne olmuş? 100 sene önce 120 kilometre hızla giden yol yapılmış, sonra yol bozulmaya başlamış. Biz yolu yenileyeceğimize demişiz ki 'buradan 100 kilometre hızla gidebilirsin'. Tekrar yol eskimiş, yine yolu yenileyeceğimize demişiz ki 'buradan 70 kilometre hızla gidersin.' Yine eskimiş, yeni yolu yenileyeceğimize demişiz ki 'buradan 50 kilometre hızla gidersin.' Ne yaptık, dededen kalma evi, birileri yenilemez iken biz dünyanın en lüks, en konforlu evini, en konforlu yolunu milletimizin hizmetine sunduk. Avrupa'nın 6. dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi haline geldik."

Arslan, demiryolu ulaşımında gerçekleştirilen yatırımlara değinerek, "Kara tren gecikir, belki de hiç gelmez" türküsünü de değiştirdiklerini kaydetti.

Bakan Arslan, "Bir şeyi daha yapıyoruz, kara trenden kurtulmamız çok önemli. Türküyü değiştiriyoruz. 'Kara tren gecikir, belki de hiç gelmez'den yüksek hızlı tren yetişir' dönemine geldik. Türküyü değiştirdik. 4 bin kilometre olan elektrikli hattı, 6 bin 300 kilometreye getirdik. Bununla da yetinmiyoruz. 2 bin 300 kilometrede şuan inşaat devam ediyor. Sinyalli hat miktarı 5 bin kilometre iken, 7 bin 300 kilometreye getirdik. Ve orada da 2 bin 300 kilometrede çalışmalarımız devam ediyor. 11 bin kilometrelik hattın tam 10 bin kilometresini yeniledik. Amacımız, olanı daha konforlu hale getirmek, onunla da yetinmeyip ülkemizi bir başkan bir başa kaliteli konforlu demiryolu ağlarıyla örmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Muhalefet samimi değil"

Konuşmasında 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına değinerek, muhalefetin samimi olmadığını bildiren Arslan, şu ifadeleri kullandı.

"Diyorlar ki 'telefonlarımız çeksin.' İyi. 'En iyi internet hizmetini alalım.' O da iyi. 'Efendim internet erişimimiz hızlı olsun.' O da iyi. 'Ama baz istasyonu yapmayın.' Be mübarek, baz istasyonu yapmadan sana nasıl hizmet getireceğim. 'İstanbul'da trafik sıkışık çözün. Ama köprüyü istemem.' 'İstanbul'da trafik sıkışık tünel yapın.' Yapıyoruz, 'İstemem.' Mübarek nasıl çözeceğiz. Bakın hayır demelerinin ne anlama geldiğini baz istasyonları iyi gösteriyor. 'En kaliteli hizmeti alayım, ama hizmeti getirmek için yapmanız gereken şeyleri yapmayın.' Söyledikleri bu."