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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 16-21. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 30 Kasım'a kadar, 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapalı olacak. Trafik akışı, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Tirebolu-Doğankent devlet yolunun 33-34. kilometrelerinde bulunan Güvenlik Tüneli'nde 08.00-17.00 saatlerinde yapılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 0-3, Çankırı-İskilip-Çorum yolunun 5-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Doğankent-Kürtün-Torul devlet yolunun 4-37. kilometrelerindeki Günyüzü-1, Günyüzü-2, Elçeğiz, Taşlıca, Kürtün (Uluköy), Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde 08.00-17.00 saatlerinde yapılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Niksar-Reşadiye yolunun 29. kilometresindeki şev akıntıları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.


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