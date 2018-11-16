Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım, onarım ve heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşaklarındaki Deri Organize Sanayi mevkisinde araç üst geçidi çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer üç şeritten (emniyet şeridine aktarılarak) gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 16-20. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun bu kesiminde İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden (Ankara-İstanbul) gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turanköy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı diğer taşıma kolundan iki yönlü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon devlet yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 31 Aralık'a kadar tüneller fasılalı trafiğe kapatılacak ve ulaşım her iki yöndeki bağlantılı servis yollarından gerçekleştirilecek.

Dalaman-Fethiye devlet yolunun 9-15. kilometrelerindeki Göcek-1 Tüneli sağ tüpü (gidiş şeridi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı, geliş şeridinden (Göcek-2 Tüneli sol tüp) iki yönlü devam ediyor.

Ayancık-Sinop devlet yolunun 6-7. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle yol ulaşıma kapatılarak, trafik akışı 57-54 kontrol kesim numaralı Yenikonak-Erfelek il yoluna yönlendiriliyor.

