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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarındaki köprü...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarındaki köprü çalışması nedeniyle İstanbul-Ankara (Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü) istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen araçlar, Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatılıyor. Bu kesimde trafik akışı Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşaklarında yer alan Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak, ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 28. kilometresindeki Keskin üst geçidi kiriş onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

Pozantı-Tarsus yolunun 49-50. kilometrelerindeki (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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