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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarındaki köprü genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara (Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü) istikameti ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım yapılıyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşaklarındaki Deri Organize Sanayi mevkisinde araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım üç şeritten (emniyet şeridine aktarılarak) sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanı serbest geçiş sistemi dönüştürülmesi çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikametinin bin 300 metre ilerisinde serbest geçiş sistemi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Aydın-İzmir yönünde trafik akışı diğer yöne aktarılarak, 1,5 kilometrelik bölümde gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Pozantı-Tarsus yolunun 49-50. kilometrelerindeki otoyol bağlantı kavşağında sürdürülen üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 63-69. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle trafik akışına tek yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane devlet yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle belirli kesimlerde trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.

Tokat-Sivas devlet yolunun 16-18. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları ve bölünmüş yolda orta refüj fore kazık çalışması dolayısıyla geçişler banket tarafındaki şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun Konya-Ankara yönü 7-8. kilometrelerindeki yola katılım ve ayrılış şeridi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

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