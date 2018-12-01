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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarındaki köprü...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarındaki köprü genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara (Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü) istikameti ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım yapılıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı alanında köprü yapım çalışmaları nedeniyle her iki yön 1 Aralık saat 22.00 itibarıyla 8 saat süreyle taşıt trafiğine kapatılacak. Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak.

İstanbul-Gebze-İzmit devlet yolunun Eskihisar Yalova Feribot İskelesi ayrımında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle güney yol trafiğe kapatıldığından ulaşım İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun tek şeridinden gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerinde devam eden köprü yapım çalışması nedeniyle yolun bu kesiminde Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Göksun-Elbistan yolunun 5-24. kilometrelerinde bazı kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Kırıkkale yolu Yozgat şehir geçişi 39-45. kilometrelerinde tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niksar-Reşadiye devlet yolunun 34-35 kilometrelerinde (Büşürüm Kavşağı) yürütülen kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Tatvan-Van devlet yolunun (Van Bölge Hastanesi önü) 64-66. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmalarından dolayı ulaşıma yan yollardan çift yönlü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 52-54. kilometrelerindeki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım Trabzon-Beşikdüzü istikametinde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Karayolları Genel MüdürlüğüYol Durumu Bülteni
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