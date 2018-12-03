Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 7 Aralık'a kadar otoyolun İstanbul-Ankara yönü (Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti) ulaşıma kapalı olacak. Sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriyor.

Bartın-Karabük sınırı-Safranbolu-Araç yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Malazgirt-Patnos devlet yolunun 0-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Selçuk-Aydın sınırı yolunun 26-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

İzmir-Manisa yolunun 13. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde elektro mekanik çalışmalar nedeniyle günün belli saatlerinde trafik gidiş ve geliş olarak tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Adapazarı-Karasu yolunun Topça Kavşağı'nda yapımı süren çalışmalar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Van-Gürpınar ayrımı-Güzelsu devlet yolunun 20-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşıma sol şeritten gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Kars-Digor yolunun 40-68. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yollarından sağlanıyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.