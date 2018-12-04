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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında köprü...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 7 Aralık'a kadar otoyolun İstanbul-Ankara yönü (Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti) ulaşıma kapalı olacak. Sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriyor.

İzmir-Manisa yolunun 13. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde yürütülen elektro mekanik çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde ulaşıma tek şeritten gidiş ve geliş olarak izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşaklarındaki Deri Organize Sanayii mevkisinde araç üst geçidi orta ayak imalatları çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım 3 şeritten devam ediyor.

Tokat-Sivas devlet yolunun 16-18. kilometrelerindeki çeşitli çalışmalar nedeniyle geçişler banket tarafındaki şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Van-Gürpınar ayrımı-Güzelsu devlet yolunun 20-27. kilometrelerinde sağ tarafta yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım sol şeritten çift yönlü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılacak. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara'ya gidiş istikametindeki 3 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Bursa-İnegöl yoluna yönlendirilecek.

Konya-Karapınar-Ereğli yolunun Karapınar şehir geçişinde alt geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ünye-Fatsa devlet yolunun 28-30. kilometrelerinde (Dolunay Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü sağlanıyor.

Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, geçişlere diğer taraftan çift yönlü izin veriliyor.

Bartın-Karabük sınırı-Safranbolu-Araç yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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