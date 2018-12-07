Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımında Ankara'ya gidiş istikametindeki 3 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik Bursa-İnegöl yoluna yönlendiriliyor.

Düzce-Bolu yolunun 24-25. kilometrelerinde (Düzce şehir geçişi) üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.



Trabzon-Maçka yolunun 12-27. kilometrelerindeki köprülerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde muhtelif kesimlerde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Balıkesir-Edremit yolunun 16-17. kilometrelerinde yeni otoyol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde birer şerit 23 Aralık'a kadar trafiğe kapatıldı.



Argıthanı-Ilgın-Konya yolunun 14-15. kilometrelerinde (Ilgın şehir geçişi) köprülü kavşak ve üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 39-45. kilometrelerinde (Yozgat şehir geçişi) tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.



İstanbul-Gebze-İzmit yolunun Eskihisar-Yalova Feribot İskelesi ayrımında yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.



Korkuteli-Elmalı yolunun 10-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.