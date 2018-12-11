Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 3. kilometresinde (Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı) heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara istikametinde 3 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik Bursa-İnegöl yoluna yönlendiriliyor.



Balıkesir-Edremit yolunun 16-17. kilometrelerinde yeni otoyol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde birer şerit 23 Aralık'a kadar trafiğe kapalı olacak.



Yozgat-Kırıkkale yolunun 39-45. kilometrelerinde (Yozgat şehir geçişi) tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.



Nazilli-Denizli ayrımı-Karacasu-Tavas yolunun 3-39. kilometrelerinde bordür, kavşak düzenleme ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.



Trabzon-Maçka-Torul yolunun 44-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 31 Aralık'a kadar tek şeritten kontrollü sağlanacak.



Tokat-Sivas devlet yolunun 16-18. kilometrelerinde köprü yapımı ve bölünmüş yolda orta refüj fore kazık çalışması nedeniyle geçişler banket tarafındaki şeritten kontrollü devam ediyor.



Adapazarı-Karasu yolunun Topça Kavşağı'nda köprülü kavşak inşaatı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücülerin alternatif güzergahları kullanması gerekiyor.