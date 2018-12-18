Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşaklarındaki 2 kilometrelik bölümde araç üst geçidi kirişlerinin montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22 Aralık saat 22.00'den 23 Aralık saat 13.00'e kadar otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.

Yerköy-Kırıkkale yolunun 28-37. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37. kilometrelerindeki heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Düzce-Bolu yolunun 24-25. kilometrelerindeki (Düzce şehir geçişi) üstyapı çalışmaları sebebiyle yolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer yönden çift yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Balıkesir-Edremit yolunun 16-17. kilometrelerindeki otoyol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde birer şerit trafiğe kapatıldı.

İstanbul-Gebze-İzmit yolunun Topçular Kavşağı'ndaki köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle bölünmüş yolun iki yönü de ulaşıma kapatılarak, trafik akışı servis yollarına yönlendiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 12-27. kilometrelerindeki köprülerde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Yolda, saat 17.00'ye kadar ulaşıma muhtelif kesimlerde tek şeritten ve kontrollü izin verilecek.

Erzurum-Köprüköy yolunun 7-8. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.







