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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Ispartakule-Mahmutbey Batı...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Ispartakule-Mahmutbey Batı kavşaklarında enerji hattı söküm çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyol, 22 Aralık'a kadar 00.00-05.00 saatlerinde, 15'er dakika aralıklarla iki yönlü ulaşıma kapatılacak.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşaklarındaki 2 kilometrelik kesimde araç üst geçidi kirişlerinin montaj çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle 22 Aralık saat 22.00'den 23 Aralık saat 13.00'e kadar söz konusu kesim ulaşıma kapatılacak. Trafik akışı diğer istikametten iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak devam edecek.

Ankara-Kırıkkale devlet yolunun 2-3. kilometrelerinde TCDD köprü yapım çalışması yürütülüyor. Bu nedenle yolun Kırıkkale-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

İzmir-Manisa devlet yolunun 13. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde elektromekanik çalışmalar nedeniyle günün belirli saatlerinde trafik gidiş ve geliş olarak tek şeritten sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara gidiş istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ünye-Fatsa devlet yolunun 28-30. kilometrelerindeki (Dolunay Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı taşıt trafiğine kapatıldı. Ulaşım bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir devlet yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin devlet yolunun 31. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde yapılacak elektromanyetik bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri gerekiyor.

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