Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin Bursa food istanbul
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı

Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca-Gaziemir kavşakları...

Kara yollarında durum
banner17

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca-Gaziemir kavşakları 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle söz konusu kesimin Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerindeki demir yolu köprüsü çalışması nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı, trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

İstanbul-İzmit yolunun 18-19. kilometrelerindeki Dilovası kesiminde devam eden Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Rize-Ardeşen yolunun 48-49. kilometrelerindeki Pazar-1 ile Pazar-2 tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Tokat-Niksar yolunun 49-50 ve 68-70. kilometreleri ile Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Karabük-Çankırı il sınırı-Kurşunlu-Ilgaz yolunun 63-64. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ilgaz-Kurşunlu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Antakya-Yayladağı-Suriye sınırı yolunun 36-37, 45-46 ile 48-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kara Yollarında DurumKarayolları Genel MüdürlüğüYol Durumu Bülteni
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1