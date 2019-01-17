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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca-Gaziemir kavşakları...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca-Gaziemir kavşakları yönündeki yapım çalışmaları sebebiyle yolun 4-6. kilometrelerinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Menemen-Aliağa yolunun eski Foça Kavşağı mevkisinde köprülü kavşak çalışmaları ve şerit düzenlemesi nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 kilometreleri ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Çankırı il sınırı-Kurşunlu-Ilgaz yolunun 63-64. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ilgaz-Kurşunlu yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma Bursa-İnegöl yolundan izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kocaeli-Sakarya devlet yolunun Köseilyas Kavşağı'nda köprülü kavşak yapımı, Beyşehir-Isparta yolunun 24-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürdüğünden, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 9-14. kilometrelerindeki Göcek-1 Tüneli, sağ tüpündeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma, Göcek-2 Tüneli'nin sol tüpünden iki yönlü izin veriliyor.

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