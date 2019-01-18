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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu-Eceabat devlet yolunun 54-55. kilometrelerinde...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu-Eceabat devlet yolunun 54-55. kilometrelerinde Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadüğü çalışmaları sebebiyle tek yön trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer yönden gidiş geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı, geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Anamur-Aydıncık yolunun Aydıncık geçişi 51-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Niksar devlet yolunun 49-50 ve 68-71. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gümüşhane-Bayburt (Pirahmet ile Bayburt arası) devlet yolunun 0-2 ile 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yoluna yönlendirilerek tek şeritten sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 10-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Edremit yolunun 46. kilometresinde, İvrindi çevre yolu yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım her iki yönde birer şeritten devam ediyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

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