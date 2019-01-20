Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin dünya Bursa Emre Ergun
Hayatımız Maden dediler
Hayatımız Maden dediler
Kota 100 bine çıktı
Kota 100 bine çıktı
Zamma itiraz etti
Zamma itiraz etti
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı

Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya yolunun 1-2 kilometrelerindeki...

Kara yollarında durum
banner17

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya yolunun 1-2 kilometrelerindeki Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimde bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu'nun 54-55 kilometrelerindeki Çanakkale Köprüsü Yaklaşım Viyadüğü çalışmaları dolayısıyla tek yön trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

İzmir-Manisa yolunun 13. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde sürdürülen elektromekanik çalışmaları sebebiyle günün belirli saatlerinde trafik akışına gidiş ve geliş olarak tek şeritten izin veriliyor.

Yenişehir-İnegöl yolunun 12-23 kilometreleri arasındaki (Hamzabey Köprüsü-Alanyurt) yol yapım çalışmaları nedeniyle bu bölümde trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanıyor.

Bingöl-Diyarbakır İl Sınırı-Diyarbakır yolunun 32-34 kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Çivril-Denizli yolunun 5-6 kilometrelerindeki (Çıtak mevkisi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Niksar-Reşadiye Devlet Yolu'nun 34-35 kilometrelerindeki (Büşürüm kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun geliş yönünde bir şerit daraltıldığından ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Seydikemer-Kaş yolu 0-12 kilometreleri ve Akseki-Manavgat yolunun 2-12 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 9-10 kilometrelerindeki (İçerisu mevkisi) alt geçit çalışması nedeniyle trafik akışına kontrollü olarak servis yollarından izin veriliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BültenKara YoluKarayolları Genel Müdürlüğü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1