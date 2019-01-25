Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı arası Ankara istikametinde 3 şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl yolundan devam ediyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları yüzünden Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 54-56 ve 60-63. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle trafik akışı servis yoluna yönlendirilerek tek şeritten sağlanıyor.

Argıthanı ayrımı-Sarayönü ayrımı yolunun Ilgın şehir geçişinde, hastane kavşağı ve köprü yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı, geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometreleri ile Göksun-Elbistan yolunun 5-12, 15-22 ve 19-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları yüzünden ulaşım kontrollü sağlanıyor.