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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı, araçlar servis yoluna yönlendiriliyor.

Kuyucak-Karacasu-Tavas yolunun 3-39. kilometrelerinde bordür, kavşak düzenleme ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 24-29, Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ünye-Fatsa devlet yolunun 28-30. kilometrelerindeki (Dolunay Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü devam ediyor.

Silopi-Habur yolunun 30-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Serik-Manavgat yolunun 22-24. kilometrelerinde (Manavgat şehir geçişi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 26-32. kilometrelerindeki sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

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