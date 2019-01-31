Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85 kilometreleri arasındaki yol yapım faaliyetleri dolayısıyla trafik akışına kontrollü olarak izin veriliyor.

Çivril-Denizli yolunun 5-6 kilometrelerindeki (Çıtak mevkisi) Büyük Menderes köprü yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 26. kilometresinde yaşanan heyelan nedeniyle söz konusu mevkinin 25-31 kilometreleri arasında trafik akışı bölünmüş yolun her iki yönünde birer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2 kilometresindeki Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları devam ettiğinden bölünmüş yolun Ankara-Konya yönü trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun Aydıncık geçişi 51-54 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Ünye-Fatsa yolunun 28-30 kilometreleri arasındaki (Dolunay kavşağı) yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafı taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Karacabey-Susurluk yolunun 16-19 kilometreleri arasındaki kavşak yapım ve Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ile 14-16 kilometreleri arasındaki tünel inşaatları yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırşehir- Hacıbektaş-Nevşehir yolu 8-12 kilometreleri arasındaki Köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 52-54 kilometreleri arasındaki Trabzon şehir geçişi Reşadiye kavşağında sürdürülen köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım Trabzon-Beşikdüzü istikametinde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.