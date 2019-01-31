Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Bursa mersin Trabzon
YÖK'ten tarihi adım
6 modelini sergileyecek
6 modelini sergileyecek
En çok o satıldı
En çok o satıldı
Panei satacak
Lübnan'a panei satacak
Dünya Ekonomisi 2019’u Yumuşak İnişle Tamamlayacak
Euler Hermes o raporu açıkladı!

Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun...

Kara yollarında durum
banner17

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85 kilometreleri arasındaki yol yapım faaliyetleri dolayısıyla trafik akışına kontrollü olarak izin veriliyor.

Çivril-Denizli yolunun 5-6 kilometrelerindeki (Çıtak mevkisi) Büyük Menderes köprü yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 26. kilometresinde yaşanan heyelan nedeniyle söz konusu mevkinin 25-31 kilometreleri arasında trafik akışı bölünmüş yolun her iki yönünde birer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2 kilometresindeki Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları devam ettiğinden bölünmüş yolun Ankara-Konya yönü trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun Aydıncık geçişi 51-54 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Ünye-Fatsa yolunun 28-30 kilometreleri arasındaki (Dolunay kavşağı) yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafı taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Karacabey-Susurluk yolunun 16-19 kilometreleri arasındaki kavşak yapım ve Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ile 14-16 kilometreleri arasındaki tünel inşaatları yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırşehir- Hacıbektaş-Nevşehir yolu 8-12 kilometreleri arasındaki Köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 52-54 kilometreleri arasındaki Trabzon şehir geçişi Reşadiye kavşağında sürdürülen köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım Trabzon-Beşikdüzü istikametinde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BültenKara Yolu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1