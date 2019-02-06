Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanını serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun 1,5 kilometrelik kesiminde ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 3-5. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten (Sivrihisar-Polatlı) iki yönlü devam ediyor.

Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Çankırı il sınırı-Kurşunlu-Ilgaz yolunun 63-64. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ilgaz-Kurşunlu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle belirli kesimlerde ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gelibolu-Keşan yolunun 38-39. kilometrelerinde (Güneyli mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Keşan yönünde ulaşım tek şeritten devam ediyor.



Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Çorum-Alaca yolunun 5-17. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akşehir-Yunak yolunun 0-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Oltu çevre yolunun Oltu-Göle istikameti yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde araçlar şehir geçişini kullanıyor.