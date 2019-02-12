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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Doğankent-Torul-Gümüşhane yolunun 19, 21 ve 23. kilometrelerindeki Kürtün Kavşağı, Köprübaşı ile Torul tünellerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 11 Mart'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım, tek şeritten kontrollü yapılacak.

Manisa-Menemen yolunun 0-4. kilometrelerindeki Menemen Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 20-21. kilometrelerinde (Tekkeköy geçişi) köprü derzlerindeki onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor.

Karacabey-Susurluk yolunun 16-19. kilometrelerindeki kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Karabük-Çankırı sınırı-Kurşunlu-Ilgaz yolunun 63-64. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ilgaz-Kurşunlu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kuyucak-Karacasu-Tavas yolunun 3-39. kilometrelerinde bordür, kavşak düzenleme ve yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sinop-Gerze-Yakakent yolunun 37. kilometresindeki Gerze-1 Kavşağı bağlantı kolunda heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Gerze bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer bağlantı yollarından sağlanıyor.

Uzundere-Tortum ayrımı-Oltu yolunun 38-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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