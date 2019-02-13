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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85, Karaburun-Urla...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85, Karaburun-Urla yolunun 0-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ereğli-Adana yolunun Ereğli şehir geçişi Türkmen Kavşağı 2-3. kilometrelerindeki alt geçit çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 51-54. kilometrelerindeki (Aydıncık geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ve 12-14. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 30-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bandırma-Bursa yolunun 24-27. kilometrelerindeki Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Devrek-Mengen-Yeniçağa yolunun 3-5. kilometrelerinde bulunan Dorukhan Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım Mengen-Devrek istikametinde tek şeritten sağlanıyor.

Tatvan-Van yolunun 64-66. kilometrelerinde (Van Bölge Hastanesi önü) köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım yan yollardan çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Bayburt-Aşkale yolunun 37. kilometresindeki yaya üst geçidinde yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü yapılacak.

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