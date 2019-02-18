Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Bursa dünya Meltem Ersoy
Büyüme hedefi koydu
Büyüme hedefi koydu
Eşel mobile geçilsin
Eşel mobile geçilsin
STK'larla buluştu
STK'larla buluştu
Google Asistan Sevgililer Günü’ne hazır
OK Google-Sevgilin var mı?
“Dünya devleri Türk tekstilini yakından izliyor”
“Dünya devleri Türk tekstilini yakından...

Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 48-50. kilometrelerindeki...

Kara yollarında durum
banner17

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 48-50. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Menemen-Aliağa yolunun 33-37. kilometrelerinde (Eski Foça ve Yeni Foça kavşakları mevkisi) köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ereğli-Adana yolunun 2-3. kilometrelerindeki (Ereğli şehir geçişi Türkmen Kavşağı) alt geçit çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Serik-Manavgat yolunun 22-24. kilometrelerinde (Manavgat şehir geçişi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çorum-Alaca yolunun 5-17, Of-Çaykara-Bayburt yolunun 13-15, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33, Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kara Yollarında DurumKarayolları Genel MüdürlüğüYol Durumu Bülteni
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5