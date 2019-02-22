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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 54-55. kilometrelerinde...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 54-55. kilometrelerinde Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadüğü çalışmaları nedeniyle tek yön trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Silifke-Mersin yolunun 22-24, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33, Karaburun-Urla yolunun 0-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapımı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çorum-Alaca yolunun 5-17. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Karacabey-Susurluk yolunun 16-19. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Siirt-Kurtalan yolunun 34-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

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