Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit -Yalova yolunun Gölcük kesimindeki Yüzbaşılar Köprülü Kavşağında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 31-33 kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 4-5 kilometrelerindeki Bahşılı Köprülü Kavşağında yapım çalışması nedeniyle yolun her iki istikameti de trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12 kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bandırma-Bursa yolunun 24-27 kilometrelerindeki Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Uşak-Gediz-Çavdarhisar yolunun 55-66 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Silifke-Mersin yolunun 22-24 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.