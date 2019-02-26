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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Altınova-Aliağa-İzmir yolunun 48-50. kilometrelerinde...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Altınova-Aliağa-İzmir yolunun 48-50. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ereğli-Adana yolunun 2-3. kilometrelerinde (Ereğli şehir geçişi Türkmen Kavşağı) alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Sinop-Gerze-Yakakent devlet yolunun 37. kilometresindeki heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Gerze bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bağlantı yollarından sağlanıyor.

Amasya-Turhal devlet yolunun 0-13. kilometrelerinde ulaşım, bölünmüş yol yapımı ve Devlet Su İşleri tarafından yürütülen açık kazı çalışmaları nedeniyle kontrollü devam ediyor.

Nissibi Köprüsü-Siverek yolunun 8-32. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tatvan-Van devlet yolunun (Van Bölge Hastanesi önü) 64-66. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma yan yollardan gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Bandırma-Bursa yolunun 24-27. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 9-14. kilometrelerindeki Göcek-1 Tüneli sağ tüpündeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Göcek-2 Tüneli'nin sol tüpünden iki yönlü devam ediyor.

Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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