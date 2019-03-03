Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar ile D-100 Çayırova kavşakları arasındaki bağlantı yolu üzerinde bulunan Tuzla Şifa Mahallesi'nde araç üst geçidi kirişlerinin montaj çalışması yapılacak. Bu nedenle 5-6 Mart'ta Şekerpınar-D 100 Çayırova kavşakları yönünde otoyolun 5 kilometrelik bölümü 22.00-06.00 saatlerinde araç trafiğine kapatılarak, ulaşım karşı yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.

Ermenek-Mut yolunun 24-25. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 4-5. kilometrelerindeki Bahşılı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yerköy-Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerindeki (Yozgat şehir geçişi) tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

İskilip-Çorum devlet yolunun 20 ve 24. kilometreleri ile Akseki-Manavgat yolunun 2-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde Dürdane Köprülü Kavşağı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kargı-Tosya-Osmancık devlet yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Menemen-Manisa il sınırı yolunun 4. kilometresindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.