Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Franchising ekonomi Medyafors Deniz Toprak Mellow Hostel
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı
POS’lar artık cepte
POS’lar artık cepte
Sipariş kotası tükendi
Sipariş kotası tükendi
Aşk ve  Gastronomi
Aşk ve  Gastronomi

Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar ile D-100 Çayırova...

Kara yollarında durum
banner17

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar ile D-100 Çayırova kavşakları arasındaki bağlantı yolu üzerinde bulunan Tuzla Şifa Mahallesi'nde araç üst geçidi kirişlerinin montaj çalışması yapılacak. Bu nedenle 5-6 Mart'ta Şekerpınar-D 100 Çayırova kavşakları yönünde otoyolun 5 kilometrelik bölümü 22.00-06.00 saatlerinde araç trafiğine kapatılarak, ulaşım karşı yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.

Ermenek-Mut yolunun 24-25. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 4-5. kilometrelerindeki Bahşılı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yerköy-Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerindeki (Yozgat şehir geçişi) tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

İskilip-Çorum devlet yolunun 20 ve 24. kilometreleri ile Akseki-Manavgat yolunun 2-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde Dürdane Köprülü Kavşağı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kargı-Tosya-Osmancık devlet yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Menemen-Manisa il sınırı yolunun 4. kilometresindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kara Yollarında DurumKarayolları Genel MüdürlüğüYol Durumu Gündemi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5