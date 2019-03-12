Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım TEM Bağlantı Tüneli'nin doğu tüpünden gerçekleştiriliyor.

Çeşme-İzmir Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer bölümden iki yönlü izin veriliyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 5-8. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Karacabey-Susurluk yolunun 16-19. kilometrelerinde Tatkavaklı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gelibolu-Keşan yolunun 38-39. kilometrelerindeki (Güneyli mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Keşan yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Tirebolu-Beşikdüzü yolunun 28. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nin Beşikdüzü-Tirebolu yönündeki kuzey tüpünde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Köyceğiz-Ortaca yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Sinop-Gerze-Yakakent yolunun 37. kilometresindeki Gerze-1 Kavşağı bağlantı kolundaki heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Gerze bağlantı yolu ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik diğer bağlantı yollarına yönlendiriliyor.