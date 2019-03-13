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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşme-İzmir Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşme-İzmir Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapımı çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 12-13. kilometrelerinde (Turanköy-Yıldırım kavşakları) viyadük yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşıma Ankara-İzmir istikametinden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapımı, Ermenek-Mut yolunun 24-25. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 48-50. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 11-13. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım karşı yönden çift yönlü devam ediyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden, Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapımı nedeniyle servis yolundan çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Niksar-Reşadiye yolunun 37-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Devrek-Mengen-Yeniçağa yolunun 3-5. kilometrelerindeki Dorukhan Tüneli'nin bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım Mengen-Devrek istikametindeki tüpte tek şeritten devam ediyor.

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