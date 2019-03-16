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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34 kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Çalışmalar dolayısıyla Kaynaşlı otoyol giriş bağlantı kolu da trafiğe kapatıldı. Otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mersin-Tarsus yolunun 3-5 kilometrelerindeki Mersin Liman Hal Köprülü Kavşağı'nın yan yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Söke-Aydın yolunun 54-58 kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer şeritten yapılıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 24-29 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Gerze-Yakakent yolunun 37 kilometresindeki Gerze-1 Kavşağı bağlantı kolundaki heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Gerze bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma bağlantı yollarından izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 48 kilometresindeki (Ortahisar Tüneli çıkış mevkisi) yaya üst geçidi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 18 Mart'a kadar bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Emet-Tavşanlı yolunun 21 kilometresinde meydana gelen çökme nedeniyle ulaşım Günlüce Köyü (Eski Yol) geçişinden gerçekleştiriliyor.

Alaca-Yozgat yolunun 1-2 kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü sağlanıyor.

Artvin Uzundere ayrımı-Yusufeli-İspir yolunun 28-32 kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

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