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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağında köprü çalışması devam ediyor. Bu nedenle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Çeşme-İzmir Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Denizkent-Bandırma yolunun 44-45. kilometrelerinde yaya alt geçidi çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Söke-Milas yolunun 54-58. kilometrelerindeki (Pınarcık mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer bölümden çift yönlü sağlanıyor.

Darende-Malatya yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 24-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Giresun-Espiye ayrımı-Dereli yolunun 12-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 28-44. kilometrelerinde Yenice grup tünellerinin bakım çalışmaları nedeniyle tünellerde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hacıhamza-Osmancık-Merzifon yolunun 45. kilometresinde (Kızılırmak Köprüsü) köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 22-23. kilometrelerinde köprü onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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