Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre,TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle ulaşım bağlantı tünelinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Bu kesimde Kaynaşlı otoyol giriş bağlantı koluna araç geçişine de izin verilmiyor. Otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 31-33. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle bugün 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Söke-Milas yolunun 54-58. kilometrelerindeki (Pınarcık mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma yolun bir bölümünden çift yönlü izin veriliyor.

Rize-Ardeşen yolunun 48-49. kilometrelerinde bulunan Pazar-1 ile Pazar-2 tünellerinin Rize-Ardeşen yönündeki güney tüplerinde bugün 08.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Düzce-Bolu yolunun 8-9. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 24-25. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan, Hacıhamza-Osmancık-Merzifon yolunun 45. kilometresindeki köprü yapım çalışması (Kızılırmak Köprüsü) nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor.



Alaca-Yozgat yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünde kontrollü izin veriliyor.