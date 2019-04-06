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Kara yollarında durum

- İstanbul'da, Atatürk Havalimanı'nın taşınması dolayısıyla Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan O-7 Kuzey Çevre Otoyolu İstanbul Havalimanı girişine kadar olan kesim bugün saat 23.59'a kadar trafiğe kapalı olacak - Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmak zorunda olan araçlar, bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş yapabilecek

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - İstanbul'da, Atatürk Havalimanı'nın taşınması dolayısıyla Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan O-7 Kuzey Çevre Otoyolu İstanbul Havalimanı girişine kadar olan kesim bugün saat 23.59'a kadar trafiğe kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Atatürk Havalimanı'nın taşınması nedeniyle Ulaştırma Koordinasyon Merkezinin aldığı karar çerçevesinde İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Bu kapsamda, Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan O-7 Kuzey Çevre Otoyolu İstanbul Havalimanı girişine kadar olan kesim bugün saat 23.59'a kadar trafiğe kapalı olacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmak zorunda olan araçlar, bu sürede Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş yapabilecek.

Çeşme-İzmir Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerindeki ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Düzce-Bolu yolunun 8 ve 9. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde trafik tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Sinop-Gerze-Yakakent yolunun 37. kilometresindeki Gerze-1 Kavşağı bağlantı kolunda heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Gerze bağlantı yolu trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer bağlantı yollarından izin veriliyor.

Darende-Malatya yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerindeki Dürdane Köprülü Kavşağı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

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