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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı-Zeytinler kavşakları...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı-Zeytinler kavşakları 0-3. kilometrelerindeki ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşakları 0-2. kilometrelerinde (Abant-2 Köprüsü) köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 12-13. kilometrelerindeki (Turanköy Köprülü Kavşağı ile Yıldırım Kavşağı arası) viyadük çalışmaları dolayısıyla İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Ankara-İzmir istikametinden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Antalya-Burdur yolunun 13-14 ve Burdur-Antalya yolunun 11-15. kilometrelerinde hafta sonları dahil her gün 13.00-14.00 saatlerinde patlatmalı yapım çalışması yapılacak. Bu kesimlerde trafik akışı 5-25 dakika aralıklarla her iki kesimde kontrollü gerçekleştirilecek.

Kocaeli-Sakarya yolunun 0-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Trabzon-Beşikdüzü yolunun 45. kilometresinde bulunan Akyazı ve Beşirli tünellerinde yapılacak aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle tüneller aralıklı olarak ulaşıma kapatılarak, trafik her iki yöndeki bağlantılara yönlendirilecek.

Bursa Batı Çevre Yolu'nun Karacabey-Çağlayan kavşakları İstanbul istikameti, 55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle 12.30-15.30 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Malatya-Darende yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden sağlanacak.

Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 22-23. kilometrelerinde köprü onarım çalışmaları nedeniyle trafik işaretlemesi yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sinop-Gerze-Yakakent yolunun 37. kilometresindeki Gerze-1 Kavşağı bağlantı kolundaki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Gerze bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer bağlantı yollarından gerçekleştiriliyor.

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