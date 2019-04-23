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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu Alaçatı-Zeytinler kavşağı...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu Alaçatı-Zeytinler kavşağı 0-3. kilometrelerindeki ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, yolun diğer bölümünden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşakları 0-2. kilometrelerindeki Abant-2 Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü ve kontrollü olarak izin veriliyor.

İstanbul-Kocaeli Devlet Yolu'nun 10-11. kilometrelerindeki Gebze Otogar Kavşağı kesimindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Ereğli-Adana yolunun Ereğli Şehir Geçişi Türkmen Kavşağı 2-3. kilometrelerindeki alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 29-30. kilometreleriyle (Sultankoyu) 56-58. kilometrelerindeki (Kargıpınarı) üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometreleriyle 12-14. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Amasya-Taşova Devlet Yolu'nun 5-8. kilometrelerindeki Akdağ Tüneli öncesindeki heyelan ıslah çalışmaları sürüyor. Yolun bu kesiminde trafiğe bölünmüş yolun sağ şeridinden izin veriliyor.

Trabzon Maçka Torul Devlet Yolu 44-45. kilometrelerindeki yol yapım bakım onarım çalışması nedeniyle 31 Mayıs'a kadar trafik tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Isparta-Konya yolunun 36-40. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit (Isparta yönü) trafiğe kapatılarak ulaşım, Isparta-Konya gidiş istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

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