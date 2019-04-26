Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi farklı seviyeli kavşak düzenlemesi işi kapsamında üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde Dürdane Köprülü Kavşağı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Köyceğiz-Ortaca yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü ulaşıma kapatılarak, trafik diğer bölüme yönlendiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve diğer yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Gerze-Yakakent devlet yolunun 37. kilometresindeki Gerze-1 Kavşağı bağlantı kolundaki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma diğer bağlantı yollarından izin veriliyor.

Silvan-Kozluk ayrımı-Batman yolunun 8. kilometresindeki obruk nedeniyle Silvan-Kozluk ayrımı-Batman istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım bölünmüş yolun karşı şeridinden iki yönlü sağlanıyor.

Tortum-Oltu yolunun 38-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.