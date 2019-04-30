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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım, onarım ve heyelan ıslah çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım, onarım ve heyelan ıslah çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı kesimi 0-3. kilometrelerinde viyadük çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden (İstanbul-Ankara istikametinden) iki yönlü (gidiş-geliş) gerçekleştiriliyor.

Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerindeki (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bafa-Milas yolunun 39-40. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Amasya-Taşova yolunun 5-7. kilometrelerindeki Akdağ Tüneli öncesinde heyelan ıslah çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun sol şeridinden devam ediyor.

Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerindeki Sarsap Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Silvan-Kozluk ayrımı-Batman yolunun 8. kilometresinde (Bıçakçı mevkisi) meydana gelen obruk nedeniyle Silvan-Kozluk ayrımı-Batman istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun karşı şeridinden iki yönlü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 30 Haziran'a kadar tüneller aralıklı olarak ulaşıma kapatılacak ve trafik her iki yöndeki bağlantılara yönlendirilecek. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Isparta-Konya yolunun 36-40. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle geliş şeridi (Isparta yönü) trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Isparta-Konya gidiş istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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