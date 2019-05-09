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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarındaki...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Bu kesimde araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ediyor ve Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşakları kesiminde (3. kilometre) hızlı tren projesi kapsamında yürütülen viyadük çalışmaları nedeniyle yolun her iki yönünde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı güzergahındaki (0-3. kilometreler) viyadük çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ve D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor. Belirtilen kesimdeki Kaynaşlı otoyol giriş bağlantı kolu da trafiğe kapatılırken, otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Akyurt-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle yolun her iki yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 31-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Isparta-Eğirdir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı kapsamında yapımı süren köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 38-48. kilometrelerinde (Bolu Dağı geçişi) orta refüj beton oto korkuluklarını değiştirme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun her iki istikametinde 2 kilometrelik kesimlerle sol şeritleri trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka-Torul yolunun 25-28. kilometrelerindeki (Maçka şehir geçişi) üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

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Karayollarında DurumYol Durumu Bülteni
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