Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşakları arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapıldığından, 21 Mayıs'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapalı olacak. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendirilecek.

Ankara Çevre Otoyolunun Pozantı Kavşağı - Konya Kavşağı 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Gölbaşı Polis Akademisi istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.



Kumluca-Antalya yolunun 30-34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sinop-Gerze-Yakakent devlet yolunun 37. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Gerze bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer bağlantı yollarından gerçekleştiriliyor.



Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.



Köyceğiz-Ortaca yolunun 29-30 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Geçişler diğer bölümden çift yönlü olarak devam ediyor.

Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 16-18. kilometrelerinde süren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-64 kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara istikametinde bölünmüş yolun diğer tarafından, Zonguldak istikametinde ise kavşak kolundan sağlanıyor.

Balıkesir-Susurluk yolunun 36-38. kilometrelerinde Yeniköy alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.







