Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı Polis Akademisi yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21 Mayıs'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılacak. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-3. kilometrelerindeki viyadüklerin köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 38-48. kilometrelerinde (Bolu Dağı geçişi) orta refüjdeki beton oto korkulukların değiştirilmesi çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikametinde 2 kilometrelik kesimlerle yolun sol şeritleri trafiğe kapatılıyor. Bu mevkide ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 33-36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle yol bugün ve yarın 09.00-18.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü ulaşıma kapatılarak, trafik servis yollarına yönlendiriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve diğer yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde yapılacak aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle 30 Haziran'a kadar tüneller aralıklı olarak trafiğe kapatılarak, ulaşım her iki yöndeki bağlantılardan sağlanacak.

Argıthanı-Ilgın-Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişinde, Hastane Kavşağı ve Hastane Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.